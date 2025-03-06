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وزير المالية يدعو لمراجعة شاملة لإجراءات الأراضي والمساحة

6 مارس 2025
وزير المالية يدعو لمراجعة شاملة لإجراءات الأراضي والمساحة

وطنا اليوم:أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ضرورة المراجعة الشاملة لإجراءات دائرة الأراضي والمساحة وتقييمها بشكل مستمر، للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث، ودعوة المواطنين ومتلقي الخدمة لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص.
كما أكد الشبلي، خلال زيارته اليوم الخميس، إلى مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان، للاطلاع على إجراءات العمل ومراحل سيره في المديرية، ضرورة تسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين.
وبين أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمواطنين، داعيا إلى مواصلة الجهود وتقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود الدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة وإيجاد المزيد من الفرص.
وقال الشبلي، إنه الجولات الميدانية مستمرة على مختلف مديريات ودوائر وزارة المالية لتلمس احتياجاتها من عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن مواصلة الإنجازات.
والتقى وزير المالية، على هامش الزيارة، عددا من المواطنين والمكاتب العقارية، واستمع إلى مطالبهم لمتابعتها والوقوف عليها.


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