بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

عندما يكون الوزير مدعومًا

6 مارس 2025
عندما يكون الوزير مدعومًا

بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة:

وطنا اليوم: في دولة “الوزراء المدعومين”، حيث تسود قوانين “الواسطة” و”المحسوبية”، يتولى الوزير المدعوم منصبه، ليس لأنه الأكفأ، بل لأنه “مدعوم”. إنه ذلك الشخص الذي يحظى بدعم “الخفيين”، أولئك الذين يحركون الخيوط من وراء الستار.

الوزير المدعوم مخلوق عجيب، يمتلك قدرات خارقة على تجاهل الحقائق وتفسير الأمور وفقًا لمصلحته. إنه بارع في فن “التبرير”، حيث يحول الفشل إلى نجاح، والخطأ إلى صواب.

عندما تواجهه مشكلة، لا يلجأ الوزير المدعوم إلى الحلول المنطقية، بل إلى “الواسطة”. إنه يمتلك شبكة واسعة من العلاقات، يستخدمها لتجاوز العقبات وتخطي القوانين.

أما خدمة الشعب، فهي آخر اهتمامات الوزير المدعوم. إنه يرى في منصبه فرصة لتحقيق المكاسب الشخصية، وتوسيع دائرة نفوذه.

المساءلة؟ كلمة لا وجود لها في قاموس الوزير المدعوم. إنه محصن ضد أي رقابة أو محاسبة، فمن يجرؤ على محاسبة “المدعوم”؟

في دولة “الوزراء المدعومين”، ينتشر الفساد كالنار في الهشيم. فالوزير المدعوم يرى في الفساد وسيلة لتعزيز سلطته وإثراء نفسه.

لكن، لكل شيء نهاية. حتى الوزير المدعوم، سيأتي يوم يرحل فيه عن منصبه، تاركًا وراءه وزارة مثقله بالفساد والفشل.

واخيرًا وليس اخرًا

في دولة “الوزراء المدعومين”، تسود الفوضى والظلم. لكن، يبقى الأمل في ظهور جيل جديد من الوزراء، يؤمنون بالعدل والكفاءة، ويعملون من أجل خدمة الشعب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

02:28

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

01:30

العمل النيابية تطلب اعادة فتح المادة الثامنة من معدل “العمل” لوقف انهاء خدمات العمال

00:23

دارة الشعراء، تحتفي بالشعر الأردني

22:23

تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

21:22

ترامب يؤجل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك

20:44

أبو عبيدة : نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم

20:38

القوات المسلحة تطلق حملة طرود الخير على الأسر العفيفة

20:06

برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

19:54

المستشفيات الخاصة استقبلت 11 حالة بتر أطراف وعظام من أطفال غزة

19:33

وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

19:21

تل ابيب تسعى لتحويل الضفة الغربية إلى نسخة من غزة

وفيات
وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025