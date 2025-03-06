جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع كلية دبلن الجامعية في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا اتفاقية تعاون مع كلية دبلن الجامعية في جمهورية أيرلندا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

زار وفد من جامعة البترا كلية دبلن الجامعية، ضم عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي. والتقى الوفد رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة أورلا فيلي، إلى جانب عمداء الكليات العلمية، لبحث آفاق التعاون بين الجامعتين.

وقع الاتفاقية عن جامعة البترا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعن كلية دبلن الجامعية رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة أورلا فيلي، تأكيدًا لالتزام الطرفين بتطوير الشراكة الأكاديمية والعلمية.

تُعد كلية دبلن الجامعية من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إذ تأسست عام 1845، وتحتل موقعًا متقدمًا بين الجامعات العالمية في مختلف التخصصات العلمية.