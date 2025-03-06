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أمطار مخلوطة بالثلوج في البترا ومعان

6 مارس 2025
أمطار مخلوطة بالثلوج في البترا ومعان

وطنا اليوم:تشهد مناطق لواء البتراء ومعان تساقطا غزيرا للأمطار المخلوطة بالثلوج.
ودعت مديرية الأمن العام السائقين الى القيادة بحذر نظرا لمحدودية الرؤية الأفقية وخوفا من الانزلاقات.
وبحسب ادارة الارصاد الجوية فتزداد فعالية تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على الأردن الخميس؛ حيث يتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية، هطول زخات من المطر في الجنوب ومع ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات أكثر انتشاراً لتشمل مناطق مختلفة خاصة في الوسط والشرق، حيث تكون الأمطار غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الجمعة، كما يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات من المطر في أماكن عدة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تنشط على فترات.
ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت والأحد، ويسود طقس بارد نسبيا وغائم جزئيا في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات المساء لهطول زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


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