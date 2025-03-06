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الأوقاف تحذر من تداول روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

6 مارس 2025
الأوقاف تحذر من تداول روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وطنا اليوم:حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من روابط وهمية تدعي أنها تعود للوزارة وتحمل شعارها، تطلب الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات مطلوبة، للحصول على مساعدة مالية من الوزارة.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وهي تهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعية الجميع لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم الوزارة أو المؤسسات التابعة لها ويدعي تقديم المساعدة المالية.


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