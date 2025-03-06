6.1 % ارتفاع السيولة المحلية خلال 2024

وطنا اليوم:سجلت السيولة المحلية خلال العام الماضي ارتفاعا بحوالي 2620.4 مليون دينار وبنسبة 6.1% مقارنة بمستوياتها في نهاية العام 2023 لتبلغ 45283.4 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1967.7 مليون دينار وزيادة صافي الموجودات المحلي لدى الجهاز المصرفي بمقدار 652.6 مليون دينار .

ووفقا لتقرير لوزارة المالية فقد جاء الارتفاع المسجل في صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنحو 2157.3 مليون دينار .

أما الارتفاع في صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي فقد جاء نتيجة لارتفاع الديون على القطاع الخاص المقيم وارتفاع صافي الديون على الحكومة المركزية وكذلك الديون على الشركات العامة غير المالية وارتفاع الديون على البلديات والديون على الشركات

المالية الأخرى اضافة الى الزيادة في بنود أخرى بحوالي 1137.1 مليون دينار .

وارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي بمقدار 2955.6 مليون دينار ليصل الى 46699.9 مليون دينار ولدى تحليل الارتفاع المتحقق في اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة يلاحظ أنه جاء نتيجة لزيادة ودائع القطاع الخاص بحوالي 2686.7 مليون دنيار وارتفاع ودائع القطاع العام بحوالي 214.8 مليون دينار .

أما عند تحليل الارتفاع المتحقق حسب نوع العملة فقد ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 2232.4 مليون دينار وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بحوالي 723.3 مليون دينار .

وقد ارتفع اقبال المودعين على الأدخار بالدينار الأردني الذي يتميز بجاذبية كبيرة واستقرار سعر صرفة لارتباطه بالدولار ما أدى الى زيادة كبيرة في حجم الودائع بالدينار لارتفاع العائد أيضا مقابل الادخار بالعملات الأجنبية ولا يتجاوز العائد على الدولار مثلا 1% فيما يصل لاكثر من 6% بالسنبة لبعض في حالة كانت الودائع بالدينار .