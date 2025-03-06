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ترامب يوجه تحذيرا أخيرا لحماس: إطلاق جميع الأسرى وإلا انتهى أمركم

6 مارس 2025
ترامب يوجه تحذيرا أخيرا لحماس: إطلاق جميع الأسرى وإلا انتهى أمركم

وطنا اليوم:حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما سماه “التحذير الأخير لهم” بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، وتعيد الموتى منهم.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “هذا هو التحذير الأخير لكم! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة، إذ إنه لا تزال لديكم فرصة. وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!”.
وقال ترامب إنه سيكون هناك “جحيم” لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى.
وخلال لقاء ترامب في البيت الأبيض وفد المحتجزين الإسرائيليين المحررين من غزة قال “إنني أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ضد حماس”، محذرا من أنه “لن يكون أي عضو من حركة حماس آمنا إذا لم تفعل ما أقول”.
وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع أن وفد المحتجزين الإسرائيليين المحررين من غزة التقى ترامب في البيت الأبيض، في حين ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن ترامب قال خلال اللقاء “سنخرج الرهائن” المتبقين في القطاع.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وفد ذوي الأسرى قال لترامب “أنت أمل المخطوفين”.
جاء ذلك بعدما كشف موقع أكسيوس الأميركي عن محادثات مباشرة غير مسبوقة بين واشنطن وحماس في قطر لـ”إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في غزة، وبحث اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد”.
ووفق الموقع، فإن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر شارك في المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصادر أن محادثات إدارة ترامب مع حماس لم تغير موقفها بشأن الحرب.


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