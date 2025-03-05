اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي الخميس

وطنا اليوم_قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى ازدياد تأثر المملكة يومي الخميس والجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن امتداد منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع تقدم حوض علوي بارد من الأراضي المصرية نحو المملكة.

طقس بارد ليل الأربعاء/الخميس واستمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق تشمل منطقة العقبة والمناطق المجاورة

وبداية من هذه الليلة، أي ليلة الأربعاء/الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا بوجه عام ومغبراً بنسب متفاوتة، وتنخفض درجات الحرارة المحسوسة أي تلك التي يشعر بها جسم الإنسان بشكل واضح بفعل نشاط الرياح الشرقية، والتي تكون مصحوبة بهبات قوية خاصة على سفوح المرتفعات الجبلية والمناطق الشفا غورية والغورية بما فيها منطقة البحر الميت.

ويستمر تأثير المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتبقى فرص الأمطار واردة في بعض المناطق وبشكل عشوائي، لكنها تتركز في جنوب وشرق المملكة، وتكون الأمطار في تلك المناطق رعدية أحيانًا ولا يُستبعد أن تمتد لتطال مدينة العقبة والمناطق المجاورة، لاسيما فجر الخميس.