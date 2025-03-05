الملك يهاتف الحويان معزيا بوفاة عمه الشيخ عايش

وطنا اليوم:قدم جلالة الملك عبدالله الثاني تعازيه للشيخ عبدالكريم الحويان، بوفاة عمه الشيخ عايش الحويان، عبر اتصال هاتفي اليوم الاربعاء.

وتقدم الشيخ عبدالكريم الحويان، شيخ عشيرة الحويان، بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، على لفتته الكريمة بالاتصال شخصيًا ظهر اليوم الأربعاء، لمواساته بوفاة عمه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عايش الحويان.

وأعرب الحويان عن بالغ امتنانه لهذه المبادرة الملكية، التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس العائلة وخففت من مصابها الأليم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية تعكس ديدن الهاشميين الأطهار وحرص جلالة الملك الإنسان على متابعة أحوال شعبه في السراء والضراء.

وأكد الشيخ الحويان أن عشيرة الحويان، كما كانت عبر الأجيال، تبقى على العهد والوفاء للعرش الهاشمي، مستذكرًا تضحيات الآباء والأجداد الذين كانوا جنودًا أوفياء ومخلصين للقيادة الهاشمية.

واختتم الشيخ الحويان بالدعاء إلى الله أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ويمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى سندًا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفّق سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في خدمة الوطن والمواطن