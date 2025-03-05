العرموطي ينتقد الحكومة: التعليم أولى من السفرات والاجتماعات

وطنا اليوم:انتقد النائب صالح العرموطي عدم استجابة الحكومة لمطالب شمول طلبة الجامعات بالمنح والقروض، متسائلًا عن دورها في توفير الطمأنينة للطلبة وأسرهم، خاصة لمن توقفت دراستهم في تخصصات الطب والهندسة بسبب غياب الدعم.

وخلال جلسة النواب اليوم الأربعاء، أعرب العرموطي عن استغرابه من عدم قدرة الحكومة على مساعدة 22 ألف طالب، في حين تُخصص الأموال للسفرات والاجتماعات والهيئات المستقلة، معتبرًا ذلك أمرًا مقلقًا ومحيرًا.

كما تساءل عن غياب رئيس الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لدعم الطلبة، والاستجابة لمطالبهم ومطالب أهاليهم.