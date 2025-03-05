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ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

منذ ساعتين
ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

وطنا اليوم:ضبطت الجهات المعنية في محافظة إربد منشأتين تقومان بتجهيز وبيع كاسات القهوة خلال ساعات الصيام في انتهاك واضح لحرمة شهر رمضان المبارك.
وقال مساعد محافظ اربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلين وتحويلهم إلى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني مشددا على استمرار الرقابة المكثفة لضبط أي مخالفات مشابهة خلال الشهر الفضيل. وفقا ليومية الدستور.
واكد الدكتور الحوامدة ان الحاكمية الادارية ستتخذ اجراءات قانونية وادارية بحق اي شخص يتم ضبطه حال انتهاكه حرمة الشهر الفضيل داعيا الجميع الى اهمية الالتزام بحرمة شهر رمضان المبارك وان عقوبات صارمة ستتخذ بحق اي شخص مخالف.


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