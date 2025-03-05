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05:05
الخارجية الإسرائيلية: نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة
04:17
مصر: توافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة
03:44
رئيسة المكسيك تتعهد بفرض رسوم جمركية رداً على ترمب
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غارات إسرائيلية تستهدف مطارا عسكريا في دمشق
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الهندي : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”
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الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة اعتداء مفتعلة في الزرقاء ويقبض على المتورطين
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الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير” تصدر بياناً تثمن فيه مخرجات القمة العربية غير العادية بالقاهرة
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بسبب تفريغ المياه العادمة .. محافظ إربد يشكل لجنة للكشف على وادي الغفر
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بلدية الكرك الكبرى تتلف لحومًا غير صالحة للإستهلاك خلال شهر رمضان المبارك
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عربي دولي
الخارجية الإسرائيلية: نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة
منذ دقيقتان
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24 ساعة
04:17
مصر: توافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة
03:44
رئيسة المكسيك تتعهد بفرض رسوم جمركية رداً على ترمب
02:33
غارات إسرائيلية تستهدف مطارا عسكريا في دمشق
01:58
الهندي : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”
01:30
الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة اعتداء مفتعلة في الزرقاء ويقبض على المتورطين
01:15
الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير” تصدر بياناً تثمن فيه مخرجات القمة العربية غير العادية بالقاهرة
00:22
بسبب تفريغ المياه العادمة .. محافظ إربد يشكل لجنة للكشف على وادي الغفر
23:36
بلدية الكرك الكبرى تتلف لحومًا غير صالحة للإستهلاك خلال شهر رمضان المبارك
22:04
القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
21:37
الأحوال المدنية: توجه لإغلاق مكتب المعراض في جرش
20:51
٢٤ مؤسسة يطلقون “المنتدى المدني الأردني للتعاون والتنمية (JOCIF)”
20:48
الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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