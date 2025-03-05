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الخارجية الإسرائيلية: نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة

منذ دقيقتان
الخارجية الإسرائيلية: نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة

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