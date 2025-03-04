الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير” تصدر بياناً تثمن فيه مخرجات القمة العربية غير العادية بالقاهرة

وطنا اليوم – ثمنت الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير”، عالياً اعتماد القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخطة التي أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين لإعادة إعمار قطاع غزة؛ وأصبحت بعد اعتمادها من القمة؛ خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية والمجتمعات العربية والأمة العربية، وأكدت الحملة في بيانٍ لها اليوم أن هذا التأييد والدعم العربي والدولي انتصار للشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته من مصر و الأردن قيادة وحكومة وشعبا”.

واعتبرت “الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير”، أن هذا التأييد والدعم العربي والدولي يؤكد دور مصر والأردن المحوري تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن القمة العربية غير العادية أكدت وشددت على الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي صورة وبأي مسمى”.

وفيمايلي نص البيان:

“أن البيان الختامي للقمة العربية غير العادية بالقاهرة، بمثابة وثيقة إنسانية وضعتها مصر ودعمها وأييدها القادة العرب خلال قمتهم بالقاهرة الثلاثاء، والمحاور الخمس التي أكد عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة تعد دستورا عربيا ودوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

“نؤكد أن تأكيدات الرئيس السيسي والعاهل الأردني في كلمتهما بالقمة هو تأكيد على الثوابت المصرية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

“أن القمة العربية غير العادية عقدت في توقيت هام ومفصلي بالنسبة للقضية المركزية للعالم العربي وهي القضية الفلسطينية، ونؤكد أن الوقت الحالي يتطلب وحدة الصف العربي وحشد الجهود العربية والدولية لتأييد خطة مصر لإعادة إعمار غزة هو ما أكد عليه البيان الختامي للقمة مما يعد مكسبا جديدا للأشقاء في فلسطين”.

“الحملة الشبابية المصرية الأردنية “شباب ضد التهجير”، تعتبر أن هذا التأييد والدعم العربي والدولي يؤكد دور مصر والأردن المحوري تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن القمة العربية غير العادية أكدت وشددت على الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي صورة وبأي مسمى”.

“أن ما قدمته مصر من خطة تعد في المقام الأول إنسانية وتاريخية من حيث رفضها تهجير الفلسطينيين والوقوف ضد المخططات الإسرائيلية والأمريكية، وكلمتا الرئيس السيسي والعاهل الأردني بالقمة العربية غير العادية كانت بمثابة نداء للعالم بأنه يوجد شعب يستحق الحياة ويجب الوقوف بجانبه وليس تهجيره، ونؤكد أن الدور الإنساني والقيادي الذي لعبه قيادتا مصر والأردن سيسجل في التاريخ”.

“ندعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم مصر والعالم العربي في تنفيذ هذه الخطة كمحاولة لإعادة الثقة مرة أخرى في ضمير المجتمع الدولي الذي غاب على مدار 15 شهرا فترة العدوان الإسرائيلي على غزة”.