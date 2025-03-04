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بسبب تفريغ المياه العادمة .. محافظ إربد يشكل لجنة للكشف على وادي الغفر

منذ 3 دقائق
بسبب تفريغ المياه العادمة .. محافظ إربد يشكل لجنة للكشف على وادي الغفر

وطنا اليوم_شكل محافظ إربد، رضوان العتوم، لجنة متخصصة للكشف على وادي الغفر، بعد تفاقم المشكلة البيئية والصحية الناجمة عن تفريغ صهاريج المياه العادمة حمولاتها في خطوط الصرف الصحي والمناهل الرئيسية في الوادي.

وقال العتوم، إن اللجنة المشتركة أوصت باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأضرار البيئية والصحية في وادي الغفر إثر قيام صهاريج مياه عادمة بتفريغ حمولاتها من المياه العادمة في مناهل وخطوط الصرف الصحي الرئيسي الموجودة ضمن مسار الوادي.

وضمت اللجنة مساعد محافظ إربد الدكتور غيث عبيدات، وعضوية مندوب مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة مياه اليرموك.

وقرر العتوم تثبيت دورية أمنية بالقرب من الوادي وتكثيف الدوريات الأمنية حوله للكشف المستمر من قبل كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، وشركة مياه اليرموك على موقع وادي الغفر لمنع أي تجاوزات قد تحصل من أصحاب صهاريج النضح، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم للحاكم الإداري.


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