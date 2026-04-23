الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

وطنا اليوم:انطلقت، اليوم الخميس، من الأردن قافلة مساعدات إنسانية دولية مشتركة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محملة بالمواد الغذائية والخيم والاحتياجات الإغاثية الأساسية.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان لها إن القافلة المكونة من 19 شاحنة شاركت بها إلى جانب الأردن 10 دول صديقة والاتحاد الأوروبي.

وبينت الهيئة أن هذا الجهد لمساندة لبنان جاء بتوجيهات ملكية ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وشارك في هذا الجهد الإغاثي كل من سويسرا، وأستراليا، وكندا، ورومانيا، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وألمانيا، وسنغافورة، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الأردن.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن هذا التحرك يأتي لضمان إيصال المساعدات بكفاءة عالية وسرعة ووفق أعلى معايير العمل الإنساني.

وشدد على أن هذه القافلة ترسخ الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي للعمل الإنساني، ومركزا موثوقا لتنسيق الجهود الدولية، بما يعزز من أثر الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وتعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة بالهيئة كمنصة تنسيقية ولوجستية للعمل الإنساني.

وأضاف الشبلي أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكتها الدولية، وتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بما يواكب حجم الاحتياجات، ويترجم الالتزام الأردني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

ووجه الشبلي الشكر للجمهورية العربية السورية على جهودهم في تسهيل مرور القافلة عبر أراضيها.

وكان الأردن أرسل 40 شاحنة خلال الأسابيع الماضية لدعم الأشقاء في لبنان استجابة للأوضاع الإنسانية هناك.