ذكرى وفاة المشير حابس ارفيفان المجاليه

بقلم حسن علي الزوايده

في ذكرى وفاة المشير حابس المجالي، يستحضر الأردنيون سيرة قامة وطنية شكلت علامة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية، ورمزًا من رموز الشجاعة والإخلاص والانتماء الصادق للوطن والقيادة الهاشمية.

لقد كان المشير حابس المجالي أحد أبرز قادة الجيش العربي الأردني، حيث ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في الدفاع عن الأردن وفلسطين، وكان له دور بارز في معارك الدفاع عن القدس، مجسدًا أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الأرض والمقدسات. لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان نموذجًا للقائد الذي يجمع بين الحزم والحكمة، وبين القوة والإيمان بعدالة القضية.

وفي مسيرته الوطنية، ظل وفيًا لرسالته في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، كما كان مثالًا في الولاء للعرش الهاشمي، مؤمنًا بأن قوة الدولة تكمن في وحدة صفها وتماسك مؤسساتها. لقد عكس بسلوكه ومواقفه صورة الجندي الأردني الذي لا يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس دفاعًا عن وطنه وأمته.

إن استذكار هذه الشخصية الوطنية في هذه المناسبة لا يقتصر على الحنين إلى الماضي، بل يحمل رسالة للأجيال الجديدة بأن الوطن يُبنى بسواعد أبنائه المخلصين، وأن التضحية من أجله شرف لا يضاهيه شرف. فالمشير حابس المجالي سيبقى نموذجًا حيًا لكل وطني وقومي، وعنوانًا للفخر والاعتزاز في ذاكرة الأردنيين


وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله