6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخانيونس

وطنا اليوم:استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال إسرائيلي مجموعة من المدنيين في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع