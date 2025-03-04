بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، بحضور المدير العام للبريد هنادي الطيب، آلية تنفيذ تفعيل الخدمات البريدية وخدمات الدفع الإلكتروني من خلال نوافذ للبريد الأردني داخل مراكز الترخيص والترخيص المتحرك، بأحدث التقنيات البريدية المتطورة ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة توفير مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، إضافةً إلى بطاقات البريد الأردني المدفوعة مسبقًا.