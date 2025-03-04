بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

منذ 39 ثانية
بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، بحضور المدير العام للبريد هنادي الطيب، آلية تنفيذ تفعيل الخدمات البريدية وخدمات الدفع الإلكتروني من خلال نوافذ للبريد الأردني داخل مراكز الترخيص والترخيص المتحرك، بأحدث التقنيات البريدية المتطورة ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة توفير مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، إضافةً إلى بطاقات البريد الأردني المدفوعة مسبقًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

إعلان ترشيح 4 آلاف طالب جديد للحصول على قروض بدل طلبة مستنكفين

19:09

عباس: قررنا إصدار عفو عام عن المفصولين من حركة فتح

19:05

الملك يؤكد بـ قمة فلسطين دعم الأردن خطة إعادة إعمار غزة

18:03

الطراونة :الصيام يزيد فرص الاقلاع عن التدخين خمس اضعاف 

17:25

التكنولوجيا الذكية في خدمة الطب : ضرورة تفعيل تطبيقات تخطيط القلب في الأردن

16:47

إحراق العلم الإسرائيلي بعد رفعه عند مدخل مدينة السويداء

16:26

العيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمة

16:19

أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميمي

16:07

الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة بالقمة العربية غير العادية

15:57

اغتيال قيادي بقوة الرضوان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

15:48

أورنج الأردن تكرّم خلال حفل جوائز رواد التنوع عن قطاع التكنولوجيا والاتصالات

15:40

حماس : سلاحنا خط أحمر ولن نفاوض عليه مقابل إعمار غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025