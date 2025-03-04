بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة : غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

منذ 19 ثانية
الصناعة : غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

وطنا اليوم:كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن وجود غرامات مالية لكل يخفي أو يمتنع عن بيع سلعة أساسية.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه يعاقب كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو أمتنع عن بيعها دون مبرر أ وباعها بسعر أعلى من المحدد بغرامة مالية تترواح ما بين 1000- 3000 أو بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بكلاهما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

الأمن العام: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاء

11:09

أسعار الخضار بالسوق المحلي رابع أيام رمضان .. الباميا بـ3.50 دنانير

11:00

تهمة ثانية لـ مختلسة الآثار.. وتحويل قضية اللحوم الفاسدة للجنايات الصغرى

10:49

وفيات الثلاثاء 4-3-2025

10:45

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية في كمين باللاذقية

10:40

طفل يتعرض للحرق بالكاز على يد زملائه داخل مدرسة بالرصيفة

10:27

ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من سجاله مع زيلينسكي

10:22

أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة وإسرائيل تلعب بالنار في الأقصى

10:14

كاتس: لن نسمح لمصر بانتهاك معاهدة السلام

10:02

6 وفيات واصابات بحادث سير وقع على طريق منجا

09:49

بنك الإسكان يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد

09:45

نحو رؤية لمعالجة الاختلال في الرواتب التقاعدية في المملكة

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025