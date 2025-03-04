الصناعة : غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

وطنا اليوم:كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن وجود غرامات مالية لكل يخفي أو يمتنع عن بيع سلعة أساسية.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه يعاقب كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو أمتنع عن بيعها دون مبرر أ وباعها بسعر أعلى من المحدد بغرامة مالية تترواح ما بين 1000- 3000 أو بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بكلاهما.