طفل يتعرض للحرق بالكاز على يد زملائه داخل مدرسة بالرصيفة

وطنا اليوم:تعرض الطفل محمد (11 عامًا) لحادث مأساوي داخل إحدى مدارس لواء الرصيفة، حيث أقدم زميلان له على سكب مادة الكاز على جسده وإشعال النار فيه أثناء وجوده في المطبخ المدرسي.

وفي فيديو مصور، روى محمد تفاصيل الحادث، موضحًا أن المعلم طلب منه إحضار مكنسة لتنظيف الصف، وعند دخوله المطبخ، تفاجأ بزميلين يمسكان به ويغدران به بسكب الكاز وإشعال النار في جسده.

وأشار إلى أن المعلمين سارعوا لإنقاذه وإطفاء النار عنه قبل نقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليًا على سرير الشفاء، وقد أظهر الفيديو إصابته بحروق متعددة في أنحاء جسده.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول الحادث، فيما يتابع الأهالي بقلق تفاصيل الواقعة التي أثارت استياءً واسعًا.