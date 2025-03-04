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6 وفيات واصابات بحادث سير وقع على طريق منجا

منذ 41 ثانية
6 وفيات واصابات بحادث سير وقع على طريق منجا

وطنا اليوم:توفي 6 أشخاص إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم وإصابة خمسة آخرين بجروح ورضوض مختلفة في الجسم اثر تدهور مركبة واصطدامها بعامود كهرباء في منطقة منجا وفق مصدر امني .
وقال المصدر صباح اليوم الثلاثاء تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى النديم الحكومي، والاصابات قيد العلاج، في حين تم فتح تحقيق مروري بالحادث


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