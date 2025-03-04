أحضان أوروبا تعوّض زيلينسكي عن جفاء ترامب

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة لندن أمس الأحد ليقابل بموجة من الترحاب، ربما عوضته نسبيا عمّا تعرض له في محطته السابقة عندما وبّخه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.

العديد من القادة الأوروبيين حرصوا على تقديم استقبال دافئ للرئيس الأوكراني، تلته تصريحات ومواقف تجدد تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وفي الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب.