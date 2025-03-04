بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أحضان أوروبا تعوّض زيلينسكي عن جفاء ترامب

منذ دقيقة واحدة
أحضان أوروبا تعوّض زيلينسكي عن جفاء ترامب

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة لندن أمس الأحد ليقابل بموجة من الترحاب، ربما عوضته نسبيا عمّا تعرض له في محطته السابقة عندما وبّخه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.
العديد من القادة الأوروبيين حرصوا على تقديم استقبال دافئ للرئيس الأوكراني، تلته تصريحات ومواقف تجدد تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وفي الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:05

الاعلام العبري: حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل

03:53

الأمن العام يتعامل مع مشاجرة في مخيم جرش

02:42

قضايا فساد بالملايين: محاسبة آثار هاربة تواجه غسيل أموال وتحقيقات تطال الجمارك والبنوك

00:19

إصابات إثر شجار في الكنيست مع أقارب الأسرى الإسرائيليين

23:11

إعلام عبري: مهلة لحماس حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل استئناف القتال في غزة

22:12

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

21:22

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مرفأ طرطوس غربي سوريا

20:43

وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟

20:39

نشر مسودة الخطة المصرية لغزة.. وهذا أبرز ما تضمنته

20:12

اللجان المنطمة للشباب الوطني الاردن يصدرون بيانهم الثاني

20:07

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

19:58

سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

وفيات
وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025