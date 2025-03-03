مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وطنا اليوم_في لفتة انسانية تجسد قيم الشهر الفضيل، لمديرية الأمن العام، أطلقت المديرية، اليوم الإثنين، أولى موائد الإفطار الرمضانية التي تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بذويهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج المجتمعية والإنسانية لمديرية الأمن العام في شهر رمضان المبارك وفي إطار نهجها السنوي الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وإعادة دمج النزلاء وتقوية روابطهم في المجتمع.

وانطلقت الفعالية الأولى في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، حيث سادت أجواء رمضانية تعكس الاهتمام بالجانب الإنساني الذي توليه المديرية لنزلائها، ضمن سياستها في تأهيلهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم.

وتستمر اللقاءات في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل طوال شهر رمضان المبارك، وتشتمل على مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والدينية، في اجواء أسرية ورمضانية مميزة.

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