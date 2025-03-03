الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

وطنا اليوم:حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وافتتح جلالته، قبيل مأدبة الإفطار، مركز التوثيق العسكري التابع لمديرية الإعلام العسكري، الذي يجمع الآلاف من وثائق القوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه مدير الإعلام العسكري حول المركز وأهدافه وخططه المستقبلية، واطلع جلالته على أقسام المركز التي توثق معارك الجيش العربي ومشاركاته في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.

وشارك جلالته مرتبات القوات المسلحة مأدبة الإفطار، وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.

وهنأ جلالته منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحلول شهر رمضان المبارك وبمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، معربا عن فخره واعتزازه بكفاءتهم وانضباطهم.

وحضر مأدبة الإفطار مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.