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سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

منذ 4 ساعات
سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

وطنا اليوم:أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن قرار حكومته بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطوات التالية تشمل قطع الكهرباء والماء عن القطاع، بالإضافة إلى العودة إلى العمليات العسكرية.
وأضاف سموتريتش في تصريحات له، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة التصعيد ضد غزة، مؤكدًا أن الحكومة “مستعدة للذهاب إلى أبعد حد” في مواجهة ما وصفه “بالتحديات الأمنية”.
وتابع مهددًا “نغلق أبواب الجنة ونستعد لفتح أبواب الجحيم. المرحلة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه وفتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي، قاتل وسريع، يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق مخطط ترامب لتشجيع هجرة سكان غزة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع تدهورًا في الوضع الإنساني نتيجة الحصار المستمر.
واعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا لحقوق المدنيين في غزة، وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من العمليات العسكرية والتهديدات المستمرة من قبل الحكومة الاحتلال، والتي تثير قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن تأثيرات هذه السياسات على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.


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