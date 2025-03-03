UWallet تتعاون مع صندوق كفاءات المستقبل لتسهيل صرف المخصصات المالية للطلاب

وطنا اليوم:أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية المتميزة بتقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام، عن شراكة جديدة مع صندوق كفاءات المستقبل. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي للطلاب من خلال توفير حلول رقمية متطورة تسهم في إدارة معاملاتهم المالية.

وبموجب هذا التعاون ستقوم UWallet بتسهيل صرف المخصصات الشهرية للمستفيدين من الصندوق، مما يضمن وصولاً آمناً وفورياً للأموال، وإصدار بطاقات UWallet من ماستركارد للدفع المباشر للطلاب ،التي ستتيح لهم إجراء معاملات آمنة عبر الإنترنت وعبر نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة و خارجها، بالإضافة إلى تبسيط عملية تحصيل المدفوعات المستحقة، مما يسهم في تحسين تجربة الدفع الإلكتروني للطلاب و يسهل إدارة العمليات المالية للصندوق. هذه الخطوة تعكس التزام UWallet بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي و تمكين الفئات المختلفة من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة و فعالة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة UWalletالدكتور علاء نشيوات : على الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، خاصة بين الطلاب. وقال: “شراكتنا مع صندوق كفاءات المستقبل تمثل خطوة استراتيجية لتمكين الشباب من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وشفافية. نؤمن بأن التكنولوجيا المالية المتطورة تسهم بشكل فعال في تعزيز الشمول المالي، لا سيما بين الطلاب الذين يحتاجون إلى حلول دفع مرنة، سهلة، وآمنة”.

وأضاف: “إصدار بطاقات الدفع الرقمية وإتاحة الوصول الفوري للمخصصات المالية يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متطورة تتماشى مع احتياجات الجيل الجديد. نحن فخورون بهذا التعاون ونتطلع إلى دعم المزيد من المبادرات التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في الأردن”.

بدوره، قال المدير التنفيذي لصندوق كفاءات المستقبل الدكتور زيد عريضة :”إن شراكة الصندوق مع UWallet تتماشى مع دور صندوق كفاءات المستقبل الهادف إلى دعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحسين تجربة الطلاب المالية وجعل عمليات الدفع أكثر سهولة وأمانا، مما يساهم في توفير بيئة داعمة لنجاحهمً.”

وأضاف :أن “هذه الشراكة ليست مجرد خطوة تقنية، بل هي استثمار في مستقبل الشباب الأردني، حيث نعمل على تطوير منظومة مالية متكاملة توفر للطلاب إمكانية الوصول إلى مواردهم المالية بسرعة وكفاءة، مما يعزز قدرتهم على التركيز على تعليمهم ومستقبلهم المهني.”