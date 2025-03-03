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الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية مياه بغزة

منذ 5 ساعات
الاحتلال يفصل الكهرباء عن محطتي تحلية مياه بغزة

وطنا اليوم:حذرت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة من كارثة إنسانية بعد توقف محطتي تحلية المياه الرئيسية جراء فصل التيار الكهربائي، فيما طالبت ألمانيا قوات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف السماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا.
وتفصيلا، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عن توقف محطتي تحلية المياه الرئيسيتين عن العمل، نتيجة إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي عنهما، مما أدى إلى توقف كامل لكل من محطة تحلية البحرـ الجنوب ومحطة تحليةـ البصة.
وأشارت إلى أن المحطتين تنتجان يوميا ما يقارب 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى مناطق المدينة وتمد 70 بالمئة من مناطق المدينة، ومع توقفهما فإن سكان دير البلح يواجهون أزمة مياه حادة وخطيرة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك السريع لمنع حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة السكان.
إلى ذلك طالبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف السماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر قوله إن إيقاف إدخال المساعدات وعدم السماح بوصولها ليس وسيلة ضغط مشروعة أثناء إجراء المفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق إيقاف إطلاق النار، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية أوضحت مرارا ضرورة تدفق المساعدات الأساسية دون عراقيل.
إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزرعة فلسطينية في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية في بيان، بأن جرافات الاحتلال هدمت مزرعة بمساحة 4 دونمات، وبداخلها مسكن وبركس مواش، بحجة قربها من معسكر عناتوت الإسرائيلي.
وكانت سلطات الاحتلال أخطرت سابقا بإخلاء المزرعة، التي تعتبر مصدر ا للرزق، حيث أمهلت صاحبها 24 ساعة لهدمها.


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