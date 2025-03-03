جوائز أوسكار الـ97.. أنورا الفائز الأكبر وخيبة أمل لـ إيميليا بيريز

وطنا اليوم:لم يكن السباق نحو الأوسكار هذا العام مجرد اندفاعة خاطفة نحو المجد، بل كان أشبه بماراثون طويل مليء بالمفاجآت والتقلبات، إذ تباينت التوقعات وتزايدت التحليلات حتى اللحظات الأخيرة.

وبينما أسدل الستار على أضخم ليلة سينمائية في هوليود احتفل البعض بانتصارات كاسحة، في حين خيّبت النتائج آمال آخرين، ليظل موسم الجوائز ساحة مفتوحة للإثارة والجدل.

كان الفائز الأكبر في الليلة هو فيلم “أنورا” الذي حصد 5 من الجوائز الست التي كان مرشحا لها، وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي.

أما فيلم المتوحش فقد فاز بـ3 جوائز، في حين حصل كل من “ويكيد” و”كثيب، الجزء الثاني” على جائزتين لكل منهما.

وفاز فيلم “إيميليا بيريز” -الذي كان الأكثر ترشيحا هذا العام بـ13 ترشيحا- بجائزتين فقط، وهما أفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية.

وقد تولى تقديم الحفل -الذي استمر قرابة 4 ساعات- كونان أوبراين، وتضمن عرضا موسيقيا من “ويكيد” وعرضا غنائيا مستوحى من سلسلة جيمس بوند وتحية تكريمية للموسيقار كوينسي جونز.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز أوسكار الـ97 لعام 2025:

أفضل فيلم

الفائز: “أنورا”

المنافسون:

“ذا بروتالست” (إيه 24)

“مجهول بالكامل” (سيرشلايت)

“المجمع البابوي” (فوكس)

“كثيب، الجزء الثاني” (وارنر بروس)

“إيميليا بيريز” (نتفليكس)

“أنا ما زلت هنا” (سوني كلاسيك)

“نيكل بويز” (أمازون/ إم جي إم)

“المادة” (موبى)

“ويكيد” (يونيفرسال)

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أفضل ممثل

الفائز: أدريان برودي “ذا بروتالست”.

المنافسون:

تيموثي شالاميه، “مجهول بالكامل”.

كولمان دومينغو، “سينغ سينغ”.

رالف فاينس، “المجمع البابوي”.

سيباستيان ستان، “المتدرب”.

أفضل ممثل مساعد

الفائز: كيريان كولكين، فيلم “ألم حقيقي”.

المنافسون:

يورا بوريسوف، فيلم “أنورا”.

إدوارد نورتون، فيلم “مجهول بالكامل”.

غاي بيرس، فيلم “ذا بروتالست”.

جيريمي سترونغ، فيلم “المتدرب”.

أفضل ممثلة

الفائزة: ميكي ماديسون، “أنورا”.

المنافسون:

سينثيا إريفو، “ويكيد”.

كارلا صوفيا جاسيون، “إيميليا بيريز”

ديمي مور، “المادة”.

فرناندا توريس، “أنا ما زلت هنا”.

أفضل ممثلة مساعدة

الفائزة: زوي سالدانا، فيلم “إيميليا بيريز”.

المنافسون:

مونيكا بارابو، فيلم “مجهول بالكامل”.

أريانا غراندي، فيلم “ويكيد”.

فليسيتي جونز، فيلم “ذا بروتالست”.

إيزابيلا روسيليني، فيلم “المجمع البابوي”.

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

الفائز: فيلم “فلو”.

المنافسون

فيلم “قلبا وقالبا 2”.

فيلم “مذكرات الحلزون”.

فيلم “والاس وغروميت.. انتقام الطائر الأكثر فظاعة”.

فيلم “الروبوت البري”.

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

الفائز: فيلم “في ظل الأرز”.

المنافسون

فيلم “رجال جميلون”.

فيلم “الحلويات السحرية”.

فيلم “التجول إلى العجائب”.

فيلم “مقرف!”.

أفضل تصوير سينمائي

الفائز: فيلم “ذا بروتالست”، لول كراولي.

المنافسون:

فيلم “كثيب، الجزء الثاني”، غريغ فريزر.

فيلم “إيميليا بيريز”، بول غيوم.

فيلم “ماريا”، إدوارد لاخمان.

فيلم “نوسفيراتو”، جارين بلاشكي.

أفضل مخرج

الفائز: شون بيكر، “أنورا”.

المنافسون:

برادي كوربيت، “ذا بروتالست”.

جيمس مانغولد، “مجهول بالكامل”.

جاك أوديار، “إيميليا بيريز”.

كورالي فارجيات، “المادة”.

أفضل فيلم وثائقي طويل

الفائز: فيلم “لا أرض أخرى”.

المنافسون:

فيلم “دفاتر الصندوق الأسود”.

فيلم “حرب الخزف”.

فيلم “الموسيقى التصويرية لانقلاب”.

فيلم “قصب السكر”.

أفضل فيلم وثائقي قصير

الفائز: فيلم “الفتاة الوحيدة في الأوركسترا”.

المنافسون:

فيلم “الموت بالأرقام”.

فيلم “أنا جاهز، أيها الحارس”.

فيلم “حادثة”.

فيلم “آلات قلب نابض”.

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أفضل مونتاج فيلم

الفائز: فيلم “أنورا”، شون بيكر.

المنافسون:

فيلم “ذا بروتالست”، ديفيد يانتشو.

فيلم “المجمع البابوي”، نيك إيمرسون.

فيلم “إيميليا بيريز”، جولييت ولفلينغ.

فيلم “ويكيد”، ميرون كيرستين.

أفضل فيلم دولي

الفائز: فيلم “أنا ما زلت هنا”، والتر ساليس (البرازيل).

المنافسون:

فيلم “الفتاة ذات الإبرة”، ماغنوس فون هورن (الدانمارك).

فيلم “إيميليا بيريز”، جاك أوديار (فرنسا).

فيلم “بذرة التين المقدس”، محمد رسولوف (ألمانيا).

فيلم “فلو”، ميغيل غوميس (لاتفيا).

أفضل تصميم أزياء

الفائز: فيلم “ويكيد”، بول تازويل

المنافسون:

فيلم “مجهول بالكامل”، أرياني فيليبس.

فيلم “المجمع البابوي”، ليزي كريستل.

فيلم “غلادييتر 2″، جانتي ييتس.

فيلم “نوسفيراتو”، ليندا موير.

أفضل مكياج وتصميم شعر

الفائز: فيلم “المادة”.

المنافسون:

فيلم “رجل مختلف”.

فيلم “إيميليا بيريز”.

فيلم “نوسفيراتو”.

فيلم “ويكيد”.

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

الفائز: فيلم “ذا بروتالست”، دانيال بلومبرغ.

المنافسون:

فيلم “المجمع البابوي”، فولكر بيرتيلمان.

فيلم “إيميليا بيريز”، كلمنت دوكول وكامي.

فيلم “ويكيد”، جون باول وستيفن شوارتز.

فيلم “الروبوت البري”، كريس باويرس.

أفضل أغنية أصلية

الفائز: أغنية “إل مال”، فيلم “إيميليا بيريز” (كلمنت دوكول، كامي وجاك أوديار).

المنافسون:

أغنية “لم يفت الأوان بعد”، فيلم “إلتون جون: لم يفت الأوان بعد” (إلتون جون وبراندي كارلايل).

أغنية “مي كامينو”، فيلم “إيميليا بيريز” (كلمنت دوكول وكامي).

أغنية “مثل طائر”، فيلم “سينغ سينغ” (أدريان كوييذادا وأبراهام ألكسندر).

أغنية “الرحلة”، فيلم “ذا سيكس تريبل إيت” (ديان وارن).

أفضل تصميم إنتاج

الفائز: فيلم “ويكيد”، ناثان كراولي

المنافسون:

فيلم “ذا بروتالست”، جودي بيكر.

فيلم “المجمع البابوي”، سوزي ديفيز.

فيلم “كثيب، الجزء الثاني”، باتريس فيرموت.

فيلم “نوسفيراتو”، كريغ لاثروب.

أفضل فيلم حي قصير

الفائز: فيلم “لست روبوتا”.

المنافسون:

فيلم “الفضائي”.

فيلم “أنوجا”.

فيلم “آخر الحراس”.

فيلم “الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتا”.

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أفضل صوت

الفائز: فيلم “كثيب، الجزء الثاني”.

المنافسون:

فيلم “مجهول بالكامل”.

فيلم “إيميليا بيريز”.

فيلم “ويكيد”.

فيلم “الروبوت البري”.

أفضل مؤثرات بصرية

الفائز: فيلم “كثيب، الجزء الثاني”.

المنافسون:

فيلم “ألين.. رومولوس”.

فيلم “رجل أفضل”.

فيلم “مملكة كوكب القرود”.

فيلم “ويكيد”.

أفضل سيناريو مقتبس

الفائز: فيلم “المجمع البابوي”، بيتر ستراغان.

المنافسون:

فيلم “مجهول بالكامل”، جاي كوكس وجيمس مانغولد.

فيلم “إيميليا بيريز”، جاك أوديار، توماس بيديجين ونيكولا ليفيتشي.

فيلم “نيكل بويز”، راميل روس وجوسلين بارنز.

فيلم “سينغ سينغ”، كلينت بينتلي، غريغ كوييدار، كلارنس ماكلين وجون “ديفاين جي” ويتفيلد.

أفضل سيناريو أصلي

الفائز: فيلم “أنورا”، شون بيكر.

المنافسون:

فيلم “ذا بروتالست”، برادي كوربيت ومونا فاستفولد.

فيلم “ألم حقيقي”، جيسي آيزنبرغ.

فيلم “5 سبتمبر”، تيم فهلباوم وموريتس بيندر.

فيلم “المادة”، كورالي فارجيات.