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وفاتان وعدة إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن

3 مارس 2025
وفاتان وعدة إصابات بحوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن

وطنا اليوم:رصد التقرير المروري اليومي الصادر عن مديرية الأمن العام، حركة صباحية نشطة على معظم الطرق الخارجية، خاصة في محافظات الشمال والجنوب باتجاه عمان، بالإضافة إلى طريق المطار.
وأشار التقرير إلى وقوع حادث تدهور على الطريق الصحراوي بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب صباح أمس، أسفر عن وفاتين و3 إصابات متوسطة.
كما أفاد التقرير بوقوع حادث آخر على طريق البحر الميت أسفر عن إصابتين، بالإضافة إلى حادث آخر على الطريق الصحراوي أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى أحد المستشفيات في الطفيلة.
وأوضح التقرير أن أبرز المسببات المباشرة للحوادث كانت التعامل الخاطئ مع المنعطفات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.


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