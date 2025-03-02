بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن العام يفتتح محطة ترخيص بني كنانة

2 مارس 2025
الأمن العام يفتتح محطة ترخيص بني كنانة

وطنا اليوم:افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، محطة ترخيص بني كنانة في محافظة إربد، التي ستوفر خدمات الترخيص للمواطنين وضمن إجراءات سريعة وفاعلة، وبغطاء بشري مؤهل وقادر على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.
ويأتي افتتاح المحطة الجديدة في إطار الجهود المبذولة من مديرية الأمن العام للتسهيل على المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار استراتيجية التحديث والتطوير، التي كانت أطلقتها المديرية لتعزيز جودة خدماتها.
وستوفر المحطة الجديدة مجموعة متكاملة من خدمات الترخيص، بما في ذلك إعادة ترخيص المركبات عبر مسار (Drive Thru)، الفحص الفني، نقل الملكية، تجديد رخص القيادة، إضافة إلى خدمات الرهن وفك الرهن، وذلك ضمن إجراءات سريعة وفعالة خدمة للمواطنين.
وحضر حفل الافتتاح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام.
كما حضر الافتتاح محافظ اربد، ورؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية في المنطقة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:11

إعلام عبري: مهلة لحماس حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل استئناف القتال في غزة

22:12

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

21:22

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مرفأ طرطوس غربي سوريا

20:43

وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟

20:39

نشر مسودة الخطة المصرية لغزة.. وهذا أبرز ما تضمنته

20:12

اللجان المنطمة للشباب الوطني الاردن يصدرون بيانهم الثاني

20:07

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

19:58

سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

19:48

نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

19:39

جلسة عاصفة في الكنيست بين سجال وطرد وعراك

19:33

السيوف يكتب: التصالح الروسي – الأمريكي: حين يُعاد تشكيل العالم على أنقاض أوكرانيا والشرق الأوسط

19:25

بحث فرص استثمار 145 موقعا سياحيا في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025