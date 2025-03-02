رئاسة الوزراء تسلِّم حافلات لخدمة مواطنين في جبل بني حميدة وبصيرا

وطنا اليوم:سلَّمت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، خمس حافلات لخدمة مستفيدين من برامج تطرحها مؤسَّسات زارها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ضمن جولاته الميدانيَّة الدَّوريَّة، منها ثلاث حافلات لبلديَّة جبل بني حميدة لحل مشكلة النقل الداخلي بين قرى بني حميدة ومركز محافظة مأدبا العالقة منذ سنوات.

وخلال الجولات التي أجراها رئيس الوزراء، اشتكى مواطنون من صعوبة استفادتهم من برامج تدريبيَّة ومهنيَّة تطرحها بعض المؤسَّسات؛ نظراً لصعوبة التنقُّل أو لعدم وجود وسائط نقل عامَّة تخدم تلك المناطق، خصوصاً مناطق قرى بني حميدة.

وشمل تسليم الحافلات أيضاً مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة جبل بني حميدة بمحافظة مأدبا، ونادي بصيرا الرياضي في محافظة الطَّفيلة.

وقال رئيس بلدية جبل بني حميدة محمد الشخانبة، إن الحافلات الثلاث التي تم استلامها ستوفر وسيلة نقل مجانية لأهالي المنطقة التي تبعد عن مركز محافظة مأدبا ما يقارب 40 كيلو متراً.

بدورها، قالت مديرة مركز تنمية المجتمع المحلي في جبل بني حميدة ناريمان العجارمة، إن وجود حافلة سيسهم في تسهيل نقل المستفيدات من البرامج المهنيَّة التي يطرحها المركز وحل مشكلة وصول المستفيدات من المناطق البعيدة إلى المركز، وكذلك تسهيل العمل على إعداد الدراسات الاجتماعية والزيارات الميدانية التي يتمّ إجراؤها للأسر الفقيرة.

وأكد رئيس نادي بصيرا الرياضي جبريل السعودي، إن وجود حافلة سيسهم في نقل لاعبي الجودو للبطولات والتدريبات ويسهِّل انتظامهم بها، حيث يجري حاليا تدريب 100 لاعب، يشاركون في بطولات محليَّة ودوليَّة عديدة.