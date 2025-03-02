جمعية فرسان التغيير تعلن عقد امتحان تجديد بطاقة العضوية للأعضاء السابقين

وطنا اليوم:تُعلن جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن عقد امتحان تجديد بطاقة العضوية للأعضاء السابقين بتاريخ (2025/3/15) في مقرها الرئيسي بعمان.

حيث قررت فرسان التغيير تكليف معالي الدكتور فايز السعودي، وزير التربية والتعليم السابق، بتولي مهام رئيس لجنة المقابلات الخاصة بأعضاء “فريق فرسان التغيير” الذراع الشبابي للجمعية، وذلك ضمن إطار جهود المؤسسة لتعزيز جودة وكفاءة المشاركة الوطنية وضمان النزاهة والشفافية.

وقد تم استقبال 1604 طلب انتساب جديد، وبعد إجراء تدقيق شامل لجميع الطلبات، تم قبول 254 طلباً بشكل مبدئي. خلال الأسبوع القادم، ستُحدد مواعيد المقابلات وسيتم الإعلان عن أسماء المترشحين للمراحل القادمة.

كما سيتم فتح باب التسجيل للأعضاء القدامى لتحديث بياناتهم خلال الفترة من (2025/3/1) إلى (2025/3/12) عبر الفورم الخاص بالانتساب الرئيسي لمن لم يحالفهم الحظ في تحديث بياناتهم في حال رغبوا بتجديد العضوية للمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لإعداد الامتحان الخاص بتجديد عضوية الأعضاء القدامى وتطبيق المعايير المعتمدة

رابط الانتساب وتحديث البيانات لعضوية “فرسان التغيير”؛

https://forms.gle/A5XPVoNd92Ecjj5L6

نشكر كافة المتقدمين على اهتمامهم ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة التطوير الوطني، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم شباب الأردن في تحقيق رؤى التحديث والإصلاح الشامل