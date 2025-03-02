المدن الصناعية تبحث خططها للإستدامة البيئية مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء

وطنا اليوم:كشفت شركة المدن الصناعية الأردنية عن تطلعاتها خلال المرحلة المقبلة إلى التنويع في مصادر الطاقة وتوفير حلول الإستدامة البيئية في كافة مدنها الصناعية لخدمة الإستثمارات الصناعية فيها والتخفيف من كلف الطاقة على المستثمرين اضافة الى تعزيز استخدام التوجهات الحديثة في توفير الطاقة البديلة وطرق استخدامها.

وبين نائب مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عدي عبيدات خلال لقاءه رئيس مجلس ادارة المجلس الأردني للابنية الخضراء المهندس عبد الله بدير بحضور مساعد مدير عام المدن الصناعية المهندس علاء زريقات والمستشار الهندسي المهندس بسام الحلو والمدير التنفيذي للمجلس غيداء سلامة ، إن المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ونظرا للتطور الكبير في مسيرة عملها والمتمثل باستقطاب الاستثمارات الصناعية والتوسع بمشاريعها جعل أهمية التحول لإستخدام مصادر الطاقة البديلة غاية في الأهمية. حيث إن المدن الصناعية الأردنية ستشهد خلال الفترة القادمة تحولا نحو الطرق الحديثة في مجال الإستدامة البيئية والاقتصاد الاخضر وتبني ممارسات عالمية لتوليد الطاقة والحفاظ على مصادر الطاقة والمياه في مدنها الصناعية لخدمة الإستثمارات الصناعية العاملة بطرق تركز على الابتكار والتنوع لتحقيق النمو والإزدهار المطلوب في كافة مدنها الصناعية وفي مقدمتها مدينة الزرقاء الصناعية التي يجري العمل حاليا لإنجاز مرحلتها الأولى لتكون أول مدينة صناعية خضراء في المنطقة.

وأوضح السيد عدي عبيدات إن المرحلة القادمة ستشمل تنفيذ مشاريع للحصاد المائي في اربعة مدن صناعية تتبع للشركة اضافة الى مشاريع تركيب خلايا للطاقة الشمسية في ثلاثة مدن صناعية فضلا عن تهيئة البنية

التحتية في مدينة الزرقاء الصناعية لتكون أول مدينة صناعية خضراء في منطقة الشرق الأوسط من خلال استغلال المساحات وتوظيفها لتكون صديقة للبيئة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس ادارة المجلس الأردني للابنية الخضراء المهندس عبد الله بدير بالتجربة الأردنية المتميزة في مجال المدن الصناعية وحجم التطور الهائل الذي شهدته في مختلف المجالات لا سيما التحولات الحديث في مجال استخدام الطاقة البديلة وإيجاد مختلف الحلول لخدمة الإستثمارات الصناعية، مؤكدا سعي المجلس لتقديم الدعم للمدن الصناعية الاردنية في هذا المجال خاصة والتعاون في مجالات الاعتمادات الدولية ذات الأهمية لتنمية الاستثمارات الخضراء والمستدامة في المدن الصناعية الأردنية.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية أعلنت مطلع هذا العام عن بدء الدراسات التصميمية الأولى مشاريع الحصاد المائي في اربعة مدن صناعية تتبع اليها وهي مادبا والسلط والطفيلة والزرقاء الصناعية، وذلك في بادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة لتنفيذ مشاريع حصاد مائي داخل المدن الصناعية تنفيذا لخطط الشركة وتطلعاتها نحو تلبية متطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة ومصادر المياه وتعزيز مفاهيم الأبنية الخضراء. وذلك بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية الدولية (GIZ) حيث بدأت بتنفيذ الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الحصاد المائي في مدينة مأدبا الصناعية كمرحلة أولية تليها بقية المدن الصناعية) لإستغلال الكميات الوفيرة من مياه الأمطار ومصادر المياه الجوفية التي تتضمنها المدينة لإستغلالها وإدارة إستخدامها بالطريقة المثلى