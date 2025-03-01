أمنية تُطلق خدمة نقاط البيع الإلكتروني (E-POS) بالشراكة مع الصقور للبرمجيات”

وطنا اليوم_

أطلقت شركة أمنية وبالتعاون مع شركة الصقور للبرمجيات خدمة نقاط البيع الإلكتروني(E-POS)، في خطوة تهدف إلى تسهيل وأتمتة عمليات البيع وتعزيز كفاءة الأعمال التجارية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية عملية الربط مع نظام الفوترة الالكتروني الخاص بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين خلال حفل حضره الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، والرئيس التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات، هيثم الرواجبة، إلى جانب عدد من كبار الموظفين من الشركتين.

وتُعد هذه الخدمة مثالية لمجموعة واسعة من القطاعات، مثل المحلات التجارية، والمطاعم، والعيادات، والصيدليات، الفنادق، وغيرها من الأنشطة التجارية التي تتطلب إدارة مبيعات فعالة ، التي توفر نظامًا إلكترونياً متكاملاً لإدارة عمليات البيع والمبيعات، والمخالصات المالية، وسجلات المستودعات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه على حرص شركة أمنية الدائم على تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتسهم في تعزيز كفاءة الأعمال التجارية، وقال :”يأتي إطلاق خدمة نقاط البيع الإلكتروني ضمن استراتيجيتنا لتوفير حلول رقمية متكاملة لقطاع الأعمال التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وسهولة الاستخدام ، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وأشاد قمحيه بشراكة “أمنية مع شركة الصقور للبرمجيات، مبيناً أن الشركة ومن خلال هذه الشراكة تقدم حلاً مبتكراً يلبي احتياجات قطاع واسع من الأعمال التجارية، حيث يمكن لأصحاب المتاجر والمطاعم والصيدليات والعيادات وغيرها من المنشآت إدارة عملياتهم بكفاءة أعلى وتحقيق تجربة سلسة للعملاء، لافتاً إلى التزام أمنية بتقديم خدمات رقمية شاملة تشمل الاتصال الموحد، خدمات الأمن السيبراني، حلول الفوترة الإلكترونية، وغيرها، بما يعزز من موقع أمنية كشريك رقمي موثوق.

وقال إياد جبر، رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية: “تسعى أمنية دائماً إلى تقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين سير العمل في الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلال خدمة نقاط البيع الإلكتروني E-POS، نمنح الشركات الأدوات اللازمة لإدارة عملياتها بشكل أكثر فعالية ودقة، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى تسهيل الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.”

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات هيثم الرواجبة عن سعادته بالتعاون شركة أمنية لإطلاق خدمة E-POS التي توفر نظاماً ذكياً لإدارة المبيعات والمخزون والمحاسبة، مع امتثال تام لمتطلبات الجهات التنظيمية، موضحاً أن هذه الشراكة تعكس التزام “الصقور للبرمجيات” بتقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق الأردني وتساعد الشركات على تحسين أدائها المالي والتشغيلي من خلال أتمتة عملياتها وتقديم تجربة أفضل لعملائها، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية.

وتعزز هذه الخطوة موقع أمنية كمزود شامل للخدمات الرقمية لقطاع الأعمال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك خدمات الإنترنت عبر الفايبر والجيل الخامس، وخدمات الاتصال الموحد، وحلول الأمن السيبراني، إلى جانب خدمات نقاط البيع.