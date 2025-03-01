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أخر المستجدات
12:14
ولي العهد عبر انستغرام يا جيشنا يا عربي
12:10
انخفاض أسعار الذهب محليا 60 قرشا
12:04
وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة يزور ماليزيا ويبحث آليات زيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية
11:25
عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك
10:40
طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك
10:33
الدكتور محمد الهواوشة يكتب: *عندما لقن زيلينسكي ترامب درساً في الكرامة
10:30
الحاج توفيق: لدينا مخزون وفير من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة
10:27
بالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32
10:26
غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة
09:11
الطقس في اول ايام رمضان: امطار وحالة عدم استقرار جوي صباحا
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ولي العهد عبر انستغرام يا جيشنا يا عربي
منذ دقيقة واحدة
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24 ساعة
12:10
انخفاض أسعار الذهب محليا 60 قرشا
12:04
وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة يزور ماليزيا ويبحث آليات زيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية
11:25
عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك
10:40
طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك
10:33
الدكتور محمد الهواوشة يكتب: *عندما لقن زيلينسكي ترامب درساً في الكرامة
10:30
الحاج توفيق: لدينا مخزون وفير من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة
10:27
بالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32
10:26
غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة
09:11
الطقس في اول ايام رمضان: امطار وحالة عدم استقرار جوي صباحا
08:24
أول رد فعل لزيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض
02:54
الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأردنيين بحلول شهر رمضان المبارك
23:01
الاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها بفرع الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية في المنطقة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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