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ولي العهد عبر انستغرام يا جيشنا يا عربي

منذ دقيقة واحدة
ولي العهد عبر انستغرام يا جيشنا يا عربي

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24 ساعة
12:10

انخفاض أسعار الذهب محليا 60 قرشا

12:04

وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة يزور ماليزيا ويبحث آليات زيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية

11:25

‬عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

10:40

طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك

10:33

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: *عندما لقن زيلينسكي ترامب درساً في الكرامة

10:30

الحاج توفيق: لدينا مخزون وفير من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة

10:27

بالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32

10:26

غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة

09:11

الطقس في اول ايام رمضان: امطار وحالة عدم استقرار جوي صباحا

08:24

أول رد فعل لزيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

02:54

الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأردنيين بحلول شهر رمضان المبارك

23:01

الاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها بفرع الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية في المنطقة

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025