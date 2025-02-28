استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز، استقالتها من منصبها، احتجاجًا على قرار الحكومة خفض ميزانية المساعدات الدولية من 0.5% إلى 0.3%، بهدف تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي رسالة استقالتها الموجهة إلى رئيس الوزراء، حذّرت دودز من التداعيات السلبية لهذه التخفيضات، مؤكدة أنها ستؤثر على التزامات بريطانيا تجاه غزة والسودان وأوكرانيا، مما سيؤدي إلى نقص الغذاء والرعاية الصحية للأشخاص الأكثر احتياجًا، ويضر بسمعة المملكة المتحدة على الساحة الدولية.

وأعربت دودز عن حزنها لتقديم الاستقالة، مؤكدة استمرار دعمها للحكومة رغم قرارها بالانسحاب من منصبها.