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اتفاق غزة: تل ابيب تضغط لتمديد المرحلة الأولى 42 يوماً

منذ 59 ثانية
اتفاق غزة: تل ابيب تضغط لتمديد المرحلة الأولى 42 يوماً

وطنا اليوم:قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز الجمعة إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.
وأضاف المصدران أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الحرب على غزة، حيث ينص الاتفاق على الإفراج عن المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.


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