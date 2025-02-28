د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب

د. محمد القواسمة :

من المعروف أن مفهوم الأدب القومي يُقصد به عادة الأدب، الذي يحمل هوية خاصة لجماعة بشرية محددة، شعب أو أمة أو إثنية، وتبرز تلك الهوية من خلال استخدام لغة واحدة؛ للتعبير عن خصائص تلك الجماعة وحياتها وتراثها، ولتجسيد روحها الوطنية.

لعلنا من خلال هذا التعريف نخلص إلى أن الأدب القومي ينطوي على عنصرين أساسيين: اللغة التي يستخدمها، والموضوع الذي يتناوله، الذي يكون نابعًا من البيئة التي ظهر فيها، وبهذين العنصرين يكون الأدب قوميًا يعبر عن هموم القوم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم، وقيمهم، وتاريخهم، ومستقبلهم.

على ضوء هذين العنصرين: اللغة والموضوع فلا نعد ما كتبه الأدباء العرب بلغة أجنبية عن البيئة العربية وقضاياها من الأدب القومي العربي، وكذلك لا نعد ما كتبه المستشرقون بلغة عربية أنه أدب عربي، إنه أدب أجنبي يقدم برؤية أج…