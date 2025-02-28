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5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

منذ 42 ثانية
5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

وطنا اليوم:قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، إن “انفجارا وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختون خوا شمال غرب باكستان، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعشرات المصابين”.
وأضافت الشرطة أن من بين المصابين مدير المدرسة الدينية الملا حميد الحقاني أحد الرموز الدينية في البلاد وزعيم جماعة علماء الإسلام الباكستانية.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن التفجير نتج عن عملية انتحارية، استهدفت جموع المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجد المدرسة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في حين فرضت السلطات طوقا أمنيا على المنطقة.
وتتعرض باكستان لهجمات مسلحة وانفجارات تتركز في إقليمي “خيبر بختون” و”بلوشستان” المتاخمين لأفغانستان.


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