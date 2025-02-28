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ارتفاع عدد شاحنات المساعدات من الأردن إلى غزة 3 أضعاف

منذ 15 دقيقة
ارتفاع عدد شاحنات المساعدات من الأردن إلى غزة 3 أضعاف

وطنا اليوم:أفاد برنامج الأغذية العالمي، بارتفاع عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات من الأردن إلى غزة 3 أضعاف، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأشار تقرير برنامج الأغذية العالمي ، إلى أنه تم تخصيص 240 شاحنة لبرنامج الأغذية العالمي، لحمل المساعدات من الأردن لغزة، والتي ترسل المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الغذائية وغير الغذائية.
وأوضح التقرير، أن برنامج الأغذية العالمي، يعمل على تعزيز القدرات اللوجستية للهيئة الخيرية الهاشمية لإدارة عمليات تسليم المساعدات المتزايدة إلى غزة، والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة أيضا.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه “لعب دورًا محوريًا” بالتعاون مع الحكومة الأردنية في تنسيق وتسليم المساعدات الغذائية إلى غزة.
وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس الماضي، إنها أرسلت أكثر من 74,000 خيمة وصلت إلى الأهل في غزة، تحمل معها دفء الأردن وتضامنه.
وأكدت الهيئة الخيرية الهاشمية، أن الجهد الإغاثي الأردني مستمرٌّ للأهالي في قطاع غزة.


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