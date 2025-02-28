الجيش العربي: المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقدم مساعدات غذائية لأهالي شمال قطاع غزة

وطنا اليوم_انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة 81، الخميس، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة.

وأكد قائد قوة المستشفى أن الطواقم قامت بتوزيع 500 طرد غذائي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف التي يعيشونها، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبهم، أعرب أهالي مدينة غزة عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولموقف الأردن الثابت والداعم لهم، مؤكدين اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية ودورها الإنساني والطبي المتواصل تجاه القطاع.

يُذكر أن المستشفى الميداني الأردني شمال غزة قد قدّم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 3,554,422 مراجعاً منذ تأسيسه عام 2009.