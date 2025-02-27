أجواء باردة في معظم مناطق المملكة حتى الأحد

وطنا اليوم_يكون الطقس اليوم باردًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلا قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس غدا، باردًا بأغلب المناطق، وباردا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات الصباح هطل زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وترتفع بعد غد، درجات الحرارة قليلاً حيث يسود طقس بارد نسبيًا بأغلب المناطق، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.