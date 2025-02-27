توقعات بإعلان السبت أول أيام شهر رمضان

وطنا اليوم:عقدت لجنة الأهلة في الأردن اليوم الخميس، اجتماعا بشأن هلال شهر رمضان المبارك وتحديد أول أيامه.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها وضع هلال شهر رمضان المبارك من الناحية العلمية.

ويرجح أن يعلن يوم السبت أول أيام الشهر الفضيل، حيث سيكون هلال رمضان متولدا ليلة السبت ويمكن رؤيته بالتليسكوب، وفق ما أكده المختصون الفلكيون.

ويترقب العالم الإسلامي خلال الأيام القليلة المقبلة بداية شهر رمضان، حيث يبدأ تحري هلاله يوم الجمعة. ويشير الفلك إلى اليوم المتوقع أن يبدأ به شهر الصيام.

ودعت السعودية إلى تحري هلال رمضان يوم الجمعة، فيما توقع الفلك الموعد الذي يمكن أن يرى فيه الهلال.

وقال مركز الفلك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان للعام 1446 الهجري في يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وكشف أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.

وأضاف أنه بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس.

وفي حال بدأ شهر رمضان في هذا اليوم، فستكون هناك مفارقة غير عادية بأن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم.