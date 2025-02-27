عملية دهس وطعن مزدوجة تسفر عن إصابة 10 إسرائيليين

وطنا اليوم:أصيب 10 مستوطنين إسرائيليين بينهم حالات خطيرة وصفت بالحرجة في عملية دهس وقعت مساء اليوم الخميس على شارع 65 قرب مفرق كركور جنوب مدينة حيفا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصادر أمنية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث قد يكون “عملية دهس معادية”.

وأعلن مستشفى “هيلل يافي” في الخضيرة أن حصيلة المصابين بلغت 10 حالات، بينهم 6 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى حالة متوسطة، و2 بحالة خطيرة، و1 بحالة حرجة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ فلسطيني عمره 24 عاما ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن قوات تمشط المنطقة التي حدث فيها الهجوم بحثا عن مشتبهين آخرين.