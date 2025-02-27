بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عملية دهس وطعن مزدوجة تسفر عن إصابة 10 إسرائيليين

منذ 31 ثانية
عملية دهس وطعن مزدوجة تسفر عن إصابة 10 إسرائيليين

وطنا اليوم:أصيب 10 مستوطنين إسرائيليين بينهم حالات خطيرة وصفت بالحرجة في عملية دهس وقعت مساء اليوم الخميس على شارع 65 قرب مفرق كركور جنوب مدينة حيفا.
وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصادر أمنية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث قد يكون “عملية دهس معادية”.
وأعلن مستشفى “هيلل يافي” في الخضيرة أن حصيلة المصابين بلغت 10 حالات، بينهم 6 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى حالة متوسطة، و2 بحالة خطيرة، و1 بحالة حرجة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ فلسطيني عمره 24 عاما ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن قوات تمشط المنطقة التي حدث فيها الهجوم بحثا عن مشتبهين آخرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

الجمارك : 2651 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

16:38

دائرة قاضي القضاة تطلق 8 خدمات الكترونيه للمحامين الشرعيين

16:32

السفير الفرنسي يزور البوتاس العربية ويطلع على خططها التطويرية ومشاريعها التوسعية

16:10

ارتفاع عدد قتلى فيضانات أفغانستان إلى 39 وسط دمار واسع

15:52

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

15:43

الحديد يقدم استقالته من رئاسة النادي الفيصلي

15:30

التربية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج

15:21

وزيرة النقل: خطة لتأهيل سائقي الشاحنات بالتعاون مع الأمن العام

15:14

الاحتلال يضع خطة لتهجير سكان غزة عبر مطار رامون وميناء أسدود

14:49

العبداللات: جهود ملكية مستمرة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

14:37

وزير الزراعة يطمئن: الأسعار ستنخفض برمضان ولا نقص في المواد الغذائية

14:31

ساويرس يطلق عاصفة.. لا داعي لإضافة العربية لجمهورية مصر

وفيات
وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025