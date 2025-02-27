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الجمارك : 2651 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

منذ دقيقة واحدة
الجمارك : 2651 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

وطنا اليوم:زاد عدد المركبات المعاد تصديرها من الأردن إلى سوريا منذ إعادة فتح معبر جابر أمام حركة التصدير والبضائع وحتى الـ 26 من شباط الحالي، إلى 2561 مركبة، منها 626 مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
وقال مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، ركاد العيسى الخميس، إن إعادة تصدير المركبات إلى سوريا، تشهد إقبالا متزايدا، خاصة مع إعادة العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن كوادر دائرة الجمارك اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تسهيل عملية إعادة تصدير المركبات.
وأوضح العيسى، أن من تلك الإجراءات، السماح للمركبات المعفية “معلقة الرسوم” التي تحمل الترميز رقم 81 والعمومي، بإجراء الإيداع في المنطقة الحرة في الزرقاء، وإعادة تصديرها إلى السوق السورية خلال يوم عمل واحد، وذلك بهدف السماح لأكبر شريحة ممكنة الاستفادة من تلك الإجراءات.
وكانت الحكومة قد قررت، استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بدءاً من الـ 27 من كانون الثاني العام الحالي، بهدف دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.


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