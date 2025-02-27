ارتفاع عدد قتلى فيضانات أفغانستان إلى 39 وسط دمار واسع

وطنا اليوم:لقي 39 شخصا مصرعهم بينهم أطفال، جراء الفيضانات التي اجتاحت جنوب غرب أفغانستان خلال اليومين الماضيين.

وبحسب يورونيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية عبد الله جان سايق، إن الأمطار والثلوج الغزيرة التي شهدتها معظم الولايات تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث دمر 240 منزلا بالكامل و160 منزلا جزئيا في أنحاء البلاد.

وفي ولاية فرح المتاخمة لإيران، لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون بسبب الفيضانات والعواصف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقا لوكالة مكافحة الكوارث الإقليمية، كما غمرت مياه الفيضانات أكثر من 1100 هكتار من الأراضي الزراعية ودمرت 130 منزلا ومتجرا بشكل جزئي أو كلي.