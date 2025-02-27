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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

منذ 28 ثانية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، عن طرحه الإصدار الثامن للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار، الأحد المقبل.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 آذار 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 3 آذار 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراء.


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