الاحتلال يضع خطة لتهجير سكان غزة عبر مطار رامون وميناء أسدود

وطنا اليوم:رغم معارضة الدول العربية، تمضي إسرائيل قدما في تبني مقترح أمريكي، لتهجير سكان قطاع غزة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل ما قالت إنها الخطة التي تصيغها إسرائيل لتطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي: نسارع لإنشاء إدارة للهجرة الطوعية للراغبين في مغادرة غزة عبر مطار رامون وميناء أسدود

وأفادت مصادر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تسلم خطة تضمنت اختيار مطار رامون في النقب، وميناء أسدود لخروج الفلسطينيين من غزة.

ونقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي على صلة بالمفاوضات قوله إن الجيش بصدد اختيار أحد المعابر الخمسة مع قطاع غزة للسماح بخروج آمن للفلسطينيين بعد الخضوع لتدقيق أمني.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الخطة أن الفلسطينيين سيسافرون بالحافلة إلى مطار رامون الذي يبعد نحو 250 كيلومتراً عن قطاع غزة، أو إلى ميناء أسدود الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المصادر أن الخطة مبنية على افتراض استمرار تمسُّك مصر بموقفها الرافض لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة.