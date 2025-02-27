العبداللات: جهود ملكية مستمرة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم: قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، المستندة إلى النهج الهاشمي، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف في اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بحضور نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إن الأردن أصبح نموذجاً يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وقال العبداللات إن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية التي ستُعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الساحة الدولية، ورؤية الأردن الطموحة لبناء قواعد عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة، بما يجسد المكانة المتميزة للمملكة في هذا المجال.

وأشار إلى دور سمو ولي العهد في دعم مشاركة الشباب، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قيادة مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في المجتمع.