وزير الزراعة يطمئن: الأسعار ستنخفض برمضان ولا نقص في المواد الغذائية

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل بشكل استباقي منذ عدة أشهر لتأمين كافة متطلبات المائدة الأردنية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الخضار والفواكه المنتجة محليًا ستكون متوفرة بشكل كافٍ، حيث يعادل الإنتاج المحلي اليومي حوالي 4000 طن مقارنة بالاستهلاك الذي يصل إلى 3500 طن.

وقال الحنيفات في تصريح اليوم الخميس، انه وفيما يتعلق بالدواجن، فانه سيتم اتخاذ إجراءات قبل شهر لتقليص تصدير بيض التفقيس وتوفير كافة احتياجات المزارع الصغيرة من هذا البيض لضمان تلبية احتياجات السوق من الدواجن خلال رمضان.

وأضاف الحنيفات أن اللحوم الحمراء تتوفر بشكل زائد في السوق، لافتاى الى ان المتوفر من لحوم الضأن المستورد والمحلي يعادل حوالي 6000 طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك الشهري 3000 طن.

وأشار إلى أن هناك تحديات عالمية تتعلق بارتفاع أسعار لحوم الضأن، إلا أن الوزارة فتحت باب استيراد اللحوم الحمراء لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق المحلي.

ولفت الحنيفات الى أن ارتفاع الأسعار في بداية الشهر الكريم يرجع إلى زيادة الطلب في الأسبوع الأول من رمضان، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض بعد ذلك. كما نصح المواطنين بعدم التهافت على شراء وتخزين السلع الغذائية، حيث توجد وفرة في المخزون الغذائي وستكون معظم المواد الغذائية متاحة بأسعار معقولة.

وبين الحنيفات ان الوزارة ستستمر الرقابة المشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لمتابعة السوق بشكل يومي والتعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين.